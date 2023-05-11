Erdoğan’ın kazanacağını anladılar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber televizyonunda canlı yayına konuk olarak gündemi değerlendirdi, Çavuşoğlu, 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin Batı medyasındaki haberlere dair de "En büyük rahatsızlıklarının sebebi son 10 günde. Anket yaptırıyorlar sürekli. Erdoğan, kazanacak. Dolayısıyla 'Erdoğan'ın önünü nasıl kesebiliriz', esas dertleri bu. Her geçen gün Cumhurbaşkanı'mızın oyu daha da artıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir mitinglerini görünce, diğer mitingleri de görünce ve bir de anketlerle örtüşünce paniklediler" dedi.