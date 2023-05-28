Erdoğan’ın zaferini böyle kutladılar: Katar’da dikkat çeken görüntü...

Katar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı kutlandı. Katarlılar, Türk bayraklarıyla başkent Doha'nın Katara Kültür Köyü'nde bir araya geldi.

Burada sevinç gösterilerinde bulunan Katarlılar, seçim zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sloganları attı.

ERDOĞAN FOTOĞRAFI İLE IŞIKLANDIRILDI

Katar'ın sembol yapılarından Al Jaber Kuleleri, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundaki seçim başarısından dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağıyla ışıklandırıldı. Başkent Doha'daki kulelerin önüne fotoğraf çektirmek için gelen Katarlılar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.