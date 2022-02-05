Erdoğdu’nun o sözlerine TADİV Başkanı’ndan sert tepki!

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu Türkiye'nin doğalgaz alımında yolsuzluklar yapıldığını, Azerbaycan'la imzalanan doğalgaz anlaşmasındaki değişiklikle Türkiye'nin milyarlarca dolar zarar ettiğini, TANAP projesinin Türkiye avantaj sağlamadığı ileri süren açıklamalarda bulundu.

Açıklamalar ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva CHP'li Erdoğdu'nun iddialarına tepki gösterdi. Abdullayeva yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan'ın her alanda olduğu gibi enerji alanında da açık, tamamen şeffaf ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliğine sahip olduğunu belirtti.

Tüm bu gelişmeler ardından ilgili T.C Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi, Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar'dan tepki mesajı geldi.

Attar şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Partinizin Milletvekilleri'nin Can Azerbaycan'na yönelik asılsız ve suçlayıcı iddiaları karşısında bir açıklama yapılacak mı CHP 'den? Karabağ savaşı günlerinde Genel Başkan Yardımcınız tarafından düşman tezlerinin tekrar edilmesi, Şuşa Beyannamesi TBMM'de iken TANAP iftirası neden?

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Türkiye ile Azerbaycan arasındaki doğalgaz anlaşmasıyla ilgili mesnetsiz iddiaları cahil cesaretinin tezahürü mü, Bir Millet İki Devlet hazımsızlığının dışa vurumu mu?

Milli mücadele döneminde evlilik yüzüklerini Anadolu'ya yardım için gönderen Can Azerbaycan'na bu kin neden?

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı olarak Aykut Erdoğdu'yu Can Azerbaycan 'a yönelik mesnetsiz iddiaları nedeniyle şiddetle kınıyoruz. Böylesi hassas bir dönemde Bir Millet İki Devlet felsefesine ciddi zarar vuran ifadeleri için özür bekliyoruz.

Karabağ savaşı sürecinde Türkiye olarak Can Azerbaycan ile sergilediğimiz dayanışma, bizi 1944 yılında Boraltan Köprüsü'nde dönemin iktidarının kardeşlerimize ihanet ederek SSCB'ye vermesi ve tümünün kurşuna dizilmesiyle ülkemize yaşattığı utançtan kurtarmıştı. CHP unutma!

Can Azerbaycan da yüzlerce masum kadın ve küçük yaşlı çocuk Karabağ savaşında savaş suçu sayılan yöntemlerle düşman tarafından hayatını kaybettiğinde kılını kıpırdatmayan, PKK'ya yönelik operasyonlarda 'insan hakları' çığlıkları atanlardan da zaten bu beklenirdi.

Azerbaycan tarih boyunca tıpkı Türkiye gibi her zaman koşulsuz olarak yardım elini Anadolu'ya uzatmış, Balkanlar'da evladı Fatihan için gönüllü olmuş, Sakarya'da Çanakkale'de savaşmıştır.

Altın, petrol göndermiş 'gardaş yardımı'ndan para alınmaz demiş. Atatürk'ün partisi bilmiyor, ne acı!

Karabağ savaşı sürecinde Türkiye'nin Azerbaycan'a güya silah ve cihatçı gönderdiğini iddia eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz'ün 2001'de Bakü Büyükelçiliği yaptığını biliyor musunuz? Bakü'de olan ve kulaklarını kapatmayan herkes Can Azerbaycan'nın Türkiye sevgisine tanık olur oysa.."