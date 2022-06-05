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Giriş Tarihi: 5.6.2022

Erivan’da Karabağ isyanı

Erivan’da Karabağ isyanı
Azerbaycan karşısında alınan tarihi yenilgiden beri Ermenistan'da devam eden iç huzursuzluk devam ediyor. Başkent Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın evine ve hükümet binasına doğru yürüyüşe geçen protestocular, polisin sert müdahalesiyle engellendi. Tansiyonun yükselmesiyle çıkan çatışmalarda 39'u polis 60 kişi yaralandı. Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs'tan bu yana Erivan'da bir araya geliyor. Polis, 2-3 Mayıs'taki gösterilerde 426 kişiyi gözaltına almıştı.
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Erivan’da Karabağ isyanı
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