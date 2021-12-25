Erivan’dan şartsız normalleşme çıkışı

Son dönemde Türkiye ile Ermenistan arasında atılan normalleşme adımları ivme kazanıyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk ve Ermeni temsilcilerin görüşmesinin ne zaman başlayacağı ile ilgili soruya cevap veren Paşinyan, "Umarım bir an önce başlar. 2, 3, 4, 5 görüşme olmayacak. Bu çok uzun bir süreç olacak. 4-5 görüşme sonrasında somut sonuçlara ulaşırsak çok daha iyi olacak. Bunu bekleyip görmek iyi olacak" dedi. Müzakerelerin sonucunda Ermeni tarafının sözde Ermeni soykırımının tanınması konusunda ısrarcı olup olmayacağı ile ilgili soruya da net bir cevap veren Paşinyan, "Bütün Ermeni makamları Türkiye ile ilişkileri önkoşulsuz normalleştirmeye hazır olduklarını ilettiler. Yani (sözde) Ermeni soykırımının tanınması, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi, sınırların açılması için hiçbir zaman ön şart olmadı" şeklinde konuştu. Türk-Ermeni görüşmelerinde kendilerini Ruben Rubinyan
'ın temsil edeceğini belirten Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile görüşme planlanıp planlanmadığı ile ilgili soruya ise "Sayın Rubinyan'ın, Türk muhatabıyla görüşmesinden başarılı sonuç çıkarsa o noktaya kadar bu durum olgunlaşır. Elbette bu müzakereleri üst düzey görüşmeler takip etmelidir. Süreç başarılı olursa bu görüşme mutlaka olacaktır" ifadelerini kullandı.
BARIŞ ANLAŞMASINA HAZIRIRZ
Nahçivan üzerinden açılacak olan karayolu koridoruna Ermenistan'ın izin vermesi yönündeki eleştirilerle ilgili gelen soruya Paşinyan, "Transit güzergah oluşturma ve inşa etme gündemi bizim için önemli. Türkiye ile ilişkilerde muhtemel iletişimin daha geniş bir bölgesel öneme sahip olabileceği ortaya çıkıyor. Örneğin Ermenistan-Türkiye sınırının ve demiryolunun açılması gündemimizin en önemli konularından biridir" dedi. Paşinyan, "Havayolu trafiğinin yeniden başlama konusunda da umarız ki karşılıklı seferler başlar" cevabını verdi. Öte yandan Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamaya da hazır olduklarını söyledi.