Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ‘Ermeni faşizminin yükselmesine asla izin vermeyeceğiz’
Giriş Tarihi: 1.2.2022

‘Ermeni faşizminin yükselmesine asla izin vermeyeceğiz’

‘Ermeni faşizminin yükselmesine asla izin vermeyeceğiz’
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gence'de füzenin düştüğü yere inşa edilecek Gence Anıt Kompleksi'nin temelini attı. Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bölgemizde Ermeni faşizminin yükselmesine asla izin vermeyeceğiz. Ermenistan'ın tekrar Azerbaycan için potansiyel bir tehdit haline gelmesine asla izin veremeyiz. Eğer görürsek, orada yok ederiz. Bunu herkes bilmeli" dedi. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri subaylarının Azerbaycan komandolarının hazırlık ve eğitimine desteklerini sürdürdüğü kaydedildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Ermeni faşizminin yükselmesine asla izin vermeyeceğiz’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA