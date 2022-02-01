Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
, Gence
'de füzenin düştüğü yere inşa edilecek Gence Anıt Kompleksi'nin temelini attı. Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bölgemizde Ermeni faşizminin yükselmesine asla izin vermeyeceğiz. Ermenistan
'ın tekrar Azerbaycan için potansiyel bir tehdit haline gelmesine asla izin veremeyiz. Eğer görürsek, orada yok ederiz. Bunu herkes bilmeli" dedi. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri subaylarının Azerbaycan komandolarının hazırlık ve eğitimine desteklerini sürdürdüğü kaydedildi.