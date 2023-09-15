Ermeni gruplar rahat durmuyor

Ermenıstan, Azerbaycan sınırında provokasyonlarını sürdürüyor. Ermenistan'a ait birliklerin Azerbaycan mevzilerine ateş açarken, yasa dışı Ermeni gruplar da Azerbaycan mevzilerine yaklaşmak için yeni hendekler kazmaya çalıştı. Ermeni grupların, Ağdam istikametinde Azerbaycan mevzilerine yaklaşmak için yeni hendekler kazmaya çalıştığı bilgisi verildi.Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı acil tedbirler sonucu çalışmalar derhal durduruldu. Öte yandan Ermenistan'da ABD ile ortak yapılan tatbikatı denetlemek amacıyla ABD'li Tümgeneral Gregory Anderson ve Tuğgeneral Patrick Ellis'in Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gittiği açıklandı.