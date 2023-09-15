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Giriş Tarihi: 16.9.2023

Ermeni gruplar rahat durmuyor

Ermeni gruplar rahat durmuyor
Ermenıstan, Azerbaycan sınırında provokasyonlarını sürdürüyor. Ermenistan'a ait birliklerin Azerbaycan mevzilerine ateş açarken, yasa dışı Ermeni gruplar da Azerbaycan mevzilerine yaklaşmak için yeni hendekler kazmaya çalıştı. Ermeni grupların, Ağdam istikametinde Azerbaycan mevzilerine yaklaşmak için yeni hendekler kazmaya çalıştığı bilgisi verildi.

ABD'Lİ GENERALLER GİTTİ
Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı acil tedbirler sonucu çalışmalar derhal durduruldu. Öte yandan Ermenistan'da ABD ile ortak yapılan tatbikatı denetlemek amacıyla ABD'li Tümgeneral Gregory Anderson ve Tuğgeneral Patrick Ellis'in Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gittiği açıklandı.
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Ermeni gruplar rahat durmuyor
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