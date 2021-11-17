Ermeni provokasyonları yine sonuçsuz kaldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı
, Ermenistan sınırında önceki gün yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin yaralandığını bildirdi. Açıklamada, Ermenistan'ın provokasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı, akşam saatlerinden itibaren sınırda durumun normalleştiği ifade edildi.
ABD VE AB'DEN ÇAĞRI
Ermenistan ordusu sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarını önlemişti. Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edildi. Ermenistan Parlamentosu
Dış İlişkiler Komitesi'nin Başkanı Eduard Aghajanyan
da 15 Ermeni askerin öldüğünü belirtti. Avrupa Birliği
ise son günlerde meydana gelen çatışmalardan derin kaygı duyduğunu bildirdi. ABD Dışişleri
Bakanı Antony Blinken
da çatışmalardan kaygılı olduklarını, tarafları gerilimi azaltmaya çağırdıklarını açıkladı.
'GEREKEN KARŞILIĞI VERECEĞIZ'
AZERBAYCAN Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov
, Ermenistanlı siyasileri daha akılcı ve daha sorumluluk sahibi olmaya çağırdığını belirterek, "Ermenistan'ın uluslararası hukuka uygun davranmaması durumunda, Azerbaycan'a yönelik herhangi tehlikeli bir adım attığını sezersek hiç tereddüt etmeden gereken karşılığı veririz" dedi.
'CAN AZERBAYCAN YALNIZ DEĞİL'
DIŞIŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, görüşmelerin ardından bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Azerbaycan -Ermenistan sınırındaki gerilim hakkında "Can Azerbaycan yalnız değildir, yalnız da olmayacaktır. Azerbaycan bizi hiç yalnız bırakmadı, biz de bırakmayız. Provokasyonların beyhude olduğunu Ermenistan'ın görmesi, görmüş olması lazım. Bir netice getirmediği gibi bundan sonra da getirmez" dedi. Çavuşoğlu, Ermenistan'ın provokasyonlarının Azerbaycan topraklarına terör saldırısı olduğunu ve bu provokasyonlardan netice alamayacağını görmesi gerektiğini belirterek "Bölgenin istikrarı, barışı için hep birlikte adım atacağız. Ermenistan buna varsa biz de varız ama provokasyonlarla ancak kaybeder" dedi.