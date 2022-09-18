Ermeni provokatörlerden Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliğine alçak saldırı

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Fransız Ermeni fanatiklerinin Azerbaycan'ın Paris'teki büyükelçilik binasına saldırdığını ifade etti.
ERMENİ PROVOKATÖRLER BARBARLIĞI PARİS'E TAŞIDI!
"Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım." ifadesini kullanan Mustafayev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Twitter hesabını etiketleyerek, "büyükelçilikleri korumayan ve güvenlikleriyle ilgili haklı taleplerini görmezden gelen" Fransa'ya tepki gösterdi.
Görüntüde binanın önündeki barikatı sökerek geçen 2 kişi, binanın kapısı olduğu tahmin edilen yeri tekmeliyor ve barikatla kapıyı kırma girişiminde bulunuyor.