Ermeni provokatörlerden Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliğine alçak saldırı

ERMENİ PROVOKATÖRLER BARBARLIĞI PARİS'E TAŞIDI!

"Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım." ifadesini kullanan Mustafayev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Twitter hesabını etiketleyerek, "büyükelçilikleri korumayan ve güvenlikleriyle ilgili haklı taleplerini görmezden gelen" Fransa'ya tepki gösterdi.