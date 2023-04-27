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Giriş Tarihi: 27.4.2023 13:34 Son Güncelleme: 27.4.2023 13:43

Ermenilerin ekolojik katliamı durduruldu

Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşları, işgalden kurtarılan Laçin Koridoru’nun Şuşa noktasında, Ermenilerin bölgede yapmış olduğu çevre katliamına karşı 134 gündür eylem yapıyor. Çevreciler, bölgede bulunan bakır ve altın madenlerinden çıkan atıkların akarsulara karıştırıldığını, asırlık ağaçların kesilerek bölgede çevre katliamı yapılmasını, “Azerbaycan tektir, servetine sahiptir” sloganları atarak, Ermenilerin tek geçiş noktasına set çekerek durdurdu.

Mustafa Sait ÖZKAN Mustafa Sait ÖZKAN
Ermenilerin ekolojik katliamı durduruldu

İşgalden kurtarılan Azerbaycan'ın Karabağ Bölgesi'nde bulunan Hankendi'den Ermenistan'a geçişi sağlayan Laçin Koridoru'nun Şuşa noktasında, Azerbaycan'lı sivil toplum kuruluşları 134 gün önce başlattıkları çevre eylemini sürdürüyor.

Bölgede Ermeniler tarafından işletilen bakır ve altın madenlerinden çıkan atıkların, nehirlere boşaltılması ve asırlık ağaçların kesilmesi Azerbaycan tarafının tepkisine neden oldu.

Onlarca Azerbaycan vatandaşı, buradaki geçiş noktasında bulunan Rus güvenlik ekiplerinin kurduğu 2 kontrol noktası arasında eylemini sürdürüyor.

Şu anda bölgede Ermenilerin geçişi ve çevre katliamı, Azerbaycanlı çevreciler tarafından engellenmiş durumda. Azerbaycanlı çevreciler, "Azerbaycan tektir, servetine sahiptir" sloganlarıyla tepkilerini gösteriyor.

ÇEVRE KATLİAMI FOTOĞRAFLARLA ANLATILDI

Eylem noktasında, Ermenilerin gerçekleştirmiş olduğu çevre katliamının delilleri de sergileniyor.

Bunlar arasında Kalbajar Bölgesi'nin Heyvali Köyü'nde bulunan gölün kullanılan atıklar nedeniyle 2015'ten 2017'ye kadar değişimi gözler önüne seriliyor.


(Kalbajar bölgesi, Heyvali Köyü'ndeki göldeki 2 yıldaki tahribat)

Yine Kalbajar'da ağaçların kesilip, yakıldığı görülüyor. Zangilan'daki kireç taşı madeninde görülen çevre tahribatı da sergilenen bir diğer çevre katliamının delili olarak gösteriliyor.

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Ermenilerin ekolojik katliamı durduruldu
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