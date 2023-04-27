Ermenilerin ekolojik katliamı durduruldu

İşgalden kurtarılan Azerbaycan'ın Karabağ Bölgesi'nde bulunan Hankendi'den Ermenistan'a geçişi sağlayan Laçin Koridoru'nun Şuşa noktasında, Azerbaycan'lı sivil toplum kuruluşları 134 gün önce başlattıkları çevre eylemini sürdürüyor.
Bölgede Ermeniler tarafından işletilen bakır ve altın madenlerinden çıkan atıkların, nehirlere boşaltılması ve asırlık ağaçların kesilmesi Azerbaycan tarafının tepkisine neden oldu.
Şu anda bölgede Ermenilerin geçişi ve çevre katliamı, Azerbaycanlı çevreciler tarafından engellenmiş durumda. Azerbaycanlı çevreciler, "Azerbaycan tektir, servetine sahiptir" sloganlarıyla tepkilerini gösteriyor.
ÇEVRE KATLİAMI FOTOĞRAFLARLA ANLATILDI
Eylem noktasında, Ermenilerin gerçekleştirmiş olduğu çevre katliamının delilleri de sergileniyor.
Bunlar arasında Kalbajar Bölgesi'nin Heyvali Köyü'nde bulunan gölün kullanılan atıklar nedeniyle 2015'ten 2017'ye kadar değişimi gözler önüne seriliyor.