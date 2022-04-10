Ermenistan, Azerbaycan’ın şartlarını kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında devletlerarası ilişkilerin normalleşmesi için sundukları 5 ilkenin Ermenistan tarafından kabul edildiğini bildirdi. Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a, "devletlerin birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı olarak tanıması" şeklindeki ilkeleri sunmuştu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da "Azerbaycan'ın tekliflerinde kabul edilemez bir şey yok." şeklinde açıklamada bulunmuştu.