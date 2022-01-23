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Giriş Tarihi: 24.1.2022

Ermenistan Cumhurbaşkanı istifa etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı istifa etti
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti. Yazılı açıklama yapan Sarkisyan, ülkesindeki siyasi sorunlarla mücadele edebilmek için gerekli araçlara sahip olmadığını belirtti. İç ve dış sorunları çözecek anayasal güce sahip olmadığını da aktaran Sarkisyan, bazı siyasi grupların da kendisini ve ailesini hedef aldığını kaydetti. Söz konusu nedenlerden ötürü sağlığının da olumsuz etkilendiğinin altını çizen Sarkisyan, "Uzun süre düşündüm ve dört yılın ardından cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım. Bu karar duygusal değil, belli bir mantık çerçevesinde alınmıştır" dedi. AA
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Ermenistan Cumhurbaşkanı istifa etti
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