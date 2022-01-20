Ermenistan ile iki koldan diplomasi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından Türkiye ile Ermenistan
arasındaki normalleşme diplomasisiyle ilgili soruları yanıtladı. Çavuşoğlu "İlk görüşmede sürecin başlamasının amaçları ve bu süreçten neler beklendiği görüşüldü. Özel temsilciler, bir sonraki görüşmede uçuşların başlamasının yanı sıra başka hangi adımlar atılabilir, onun üzerinde çalışacak" dedi. Çavuşoğlu bu toplantının ardından da güven artırıcı önlemlerin ele alınacağına dikkat çekti. Rusya
ile Ukrayna
arasında yaşanan gerilimle ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Burada ABD
ile Rusya arasındaki diyalog süreci belirleyici olacak. Bizler de temaslarımızı sürdüreceğiz. Bu şekilde gerginliğin azaltılmasını temenni ediyoruz" dedi.