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Giriş Tarihi: 21.1.2022

Ermenistan ile iki koldan diplomasi

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Ermenistan ile iki koldan diplomasi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme diplomasisiyle ilgili soruları yanıtladı. Çavuşoğlu "İlk görüşmede sürecin başlamasının amaçları ve bu süreçten neler beklendiği görüşüldü. Özel temsilciler, bir sonraki görüşmede uçuşların başlamasının yanı sıra başka hangi adımlar atılabilir, onun üzerinde çalışacak" dedi. Çavuşoğlu bu toplantının ardından da güven artırıcı önlemlerin ele alınacağına dikkat çekti. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimle ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Burada ABD ile Rusya arasındaki diyalog süreci belirleyici olacak. Bizler de temaslarımızı sürdüreceğiz. Bu şekilde gerginliğin azaltılmasını temenni ediyoruz" dedi.
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Ermenistan ile iki koldan diplomasi
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