Ermenistan ile ilk toplantı Moskova’da

Türkiye son dönemde bölgesinde gerilim noktalarında arabulucu ülke olarak öne çıkarken diğer taraftan anlaşmazlık yaşadığı Ermenistan
, Mısır
, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerle normalleşme yoluna girdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlık'ta düzenlediği 2021'e ilişkin değerlendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'MESAJLAR OLUMLU'
ERMENİSTAN:
Çavuşoğlu, Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcileri arasında yapılması öngörülen görüşmelere ilişkin, "Edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı, Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var, Moskova
'da gerçekleşecek. İki ülke arasında karşılıklı charter uçuşlar yakında başlayacak. Azerbaycan ile istişare ve eşgüdüm önem arz ediyor. Umarım Ermenistan bu çizgide devam eder. Mesajları olumlu, ama eylemleri görmek istiyoruz. Üçlü şekilde adımları da atabiliriz" açıklamasında bulundu. Çavuoğlu, "Bu süreç çerçevesinde ilişkilerin normalleşmesi için yeni adımların atılması gerekiyor. Bu Kafkasya'nın istikrarı, barışı ve refahı için önemli olacaktır" dedi.
YUNANİSTAN:
Çavuşoğlu, Yunanistan
Başbakanı Kiryakos Miçotakis
ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
'ın son dönemde Ege'de tansiyonu yapay şekilde yükseltme teşebbüslerinin barış ve istikrar için sakıncalı ve son derece tehlikeli olduğunu söyledi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
MISIR
: Bakan Çavuşoğlu, Kahire ile yürütülen ilişkiler hakkında ise "Diyaloğumuz devam ediyor. Değişik kanallar aracılığı ile de görüşmeler devam ediyor. Mısır bizimle anlaşma imzalarsa Akdeniz'de çok daha fazla yer alacak" değerlendirmesinde bulundu.
BIDEN OLUMLU BAKIYOR
ABD
: "CAATSA yaptırımlarına girdiği için, F-35'lerin alımı konusunda sıkıntı var ama Biden, Roma'daki görüşmede Cumhurbaşkanımıza bu sorunların ortadan kalkmasını istediğini söylemişti. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna olumlu baktı" sözleriyle ABD ile ilişkileri ele alan Çavuşoğlu, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanan Senatör Jeff Flake
hakkında da konuştu. Çavuşoğlu, "Büyükelçilerin görevlerinin tanımı ve sınırları da bellidir. İkili ilişkilerimizi geliştirmek için çalışırsalar her türlü desteği veririz. Gelip de Türkiye'nin valisi gibi davranmalarına müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.
'AVRUPA SÖZÜNDE DURMUYOR'
AB: Bakan Çavuşoğlu "Vize serbestisi konusunda 72 kriterin 67-68'i gerçekleşti. Siyasi partiler kanunu ve terörle mücadele gibi diğer kriterlere ilişkin de birer ikişer kelimelik farklılıklar var. Ama burada esas sorun şu. Biz eskiden üst düzeyle bunları oturur konuşurduk. Son yıllara AB diğer konularda olduğu gibi sözünde durmamak için bu düzeyde toplantılardan kaçıyor. En son görüştüğümüz AB liderlerine de bunları söyledik. Bu kriterleri yerine getirmek bizim için bir mesele değil" dedi.
BÖLGESEL YUMUŞAMAYA KATKI
DIŞIŞLERI Bakanı Çavuşoğlu, "Bu yıl birçok sorunlu dosyada normalleşme adımları attık. BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır ile temaslarımızı hepiniz biliyorsunuz. Bu temaslar esasında bölgesel yumuşamaya da katkı sağladık. İsrail ile yeni hükümetle birlikte bazı temaslar başladı. Filistin konusundaki önceki konumumuzu sürdürüyoruz. Fransa ile ilişkilerde gerginliği diplomasi yoluyla azaltmaya başladık. Afganistan'daki kaos karşısında aktif rol oynadık, Libya'da temaslarımızı artırdık. Türkiye Afrika'da artık bir marka" dedi.