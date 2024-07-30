Ermenistan ile normalleşmede yeni aşama

Azerbaycan'ın 44 gün süren Vatan Savaşı sonrasında Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarması sonrasında Türkiye - Ermenistan arasında normalleşme süreci başladı. Özel temsilcilerin atanmasının ardından ivme kazanan süreçte yeni aşamaya geçildi. Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Özel Ttemsilciler, sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kalmışlardır" denildi.