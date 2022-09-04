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Haberler Dünya Haberleri Ermenistan, Kelbecer ve Laçın’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Giriş Tarihi: 4.9.2022 12:24 Son Güncelleme: 4.9.2022 12:24

Ermenistan, Kelbecer ve Laçın’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

İHA
Ermenistan, Kelbecer ve Laçın’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermensitan'ın Kelbecer ve Laçın’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, çeşitli kalibreli silahlarla yoğun saldırı olduğu söylendi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Ermenistan askerlerinin Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün öğle saatlerinden bugün sabah saatlerine kadar Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerleri arasından hayatını kaybeden ve ya yaralananın olmadığı belirtilirken, karşı tarafı susturmak için Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.

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Ermenistan, Kelbecer ve Laçın’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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