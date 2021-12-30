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Giriş Tarihi: 30.12.2021 23:27

Ermenistan Türk ürünlerine yönelik ambargoyu kaldırıyor

Ermenistan Türk ürünlerine yönelik ambargoyu kaldırıyor

Ermenistan, 1 Ocak itibariyle Türk ürünlerine yönelik yasağı kaldıracağını duyurdu. Açıklama Ermenistan Ekonomi Bakanlığı'ndan yapıldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan başkanlığındaki yılın son hükümet toplantısında Türk menşeli ürünlere yönelik devam eden boykot ele alındı.

1 Ocak 2022'ye kadar devam eden yasağın uzatılmaması yönünde karar verildi.

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türk mallarına yönelik ambargonun kaldırılacağını açıkladı.

Ermenistan hükümeti tarafından, Karabağ'daki savaş döneminde Türk ürünlerine yönelik ambargo kararı alınmış ve ürünlerin bir yıl boyunca ülkeye girişine izin verilmemişti.

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Ermenistan Türk ürünlerine yönelik ambargoyu kaldırıyor
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