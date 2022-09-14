Ermenistan yine ateşle oynuyor

Azerbaycan ile Ermenistan sınırında 2. Karabağ Savaşı sonrasında en büyük çatışmalar yaşanmasının ardından Erivan yönetimi dün yine provokasyonlara başvurdu. 12 Eylül'de yaşanan çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri şehit olurken, Ermeni tarafı 49 askerin öldüğünü duyurmuş, ardından ateşkese varılmıştı. Ancak Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada Ermenistan ordusunun Kelbecer, Laçın ve Daşkesen'deki Azerbaycan ordusuna ait mevzileri top atışına tutmaya devam ettiği bildirildi. Azerbaycan ordu birlikleri de misillemede bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışma ve kayıpların sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunun altını çizmiş ve "Ermenistan provokasyon peşinde" ifadelerini kullanmıştı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gerginliğin savaşa dönüşme riskinin yüksek olduğunu kaydetti.