Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ermenistan yine saldırdı! 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
Giriş Tarihi: 9.12.2021 09:07

Ermenistan yine saldırdı! 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

İHA
Ermenistan yine saldırdı! 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermeni askerlerinin Kelbecer’de Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açması sonucunda 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ermenistan askerlerinin yaptığı provokasyon sonucunda Asıf Aliyev isimli bir Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiği belirtildi. Savunma Bakanlığı, saldırıda şehit olan askerin ailesi ile yakınlarına taziye dileklerini iletti.

AZERBAYCAN'DAN MİSİLLEME!

Azerbaycan birliklerince karşı tarafın susturulması için misillemede bulunulduğu kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, oluşan gerginliğin tüm sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğunu belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ermenistan yine saldırdı! 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA