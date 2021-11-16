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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Ermenistan yine saldırdı: 2 asker yaralandı

ERMENISTAN askerleri bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Laçın ve Kelbecer illeri istikametinde Azerbaycan mevzilerine saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırda bazı yükseklikleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla operasyon başlattığını açıkladı. Başargeçer ve Karakilise'deki mevzilerine takviye güç ve teçhizat yığınağı yapan Ermeni güçlerinin saldırıları sonucu 2 Azerbaycan askeri yaralandı. Azerbaycan ordusunun da aynı istikamette ivedilikle bir operasyon başlattığı duyuruldu.
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Ermenistan yine saldırdı: 2 asker yaralandı
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