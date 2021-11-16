Ermenistan yine saldırdı: 2 asker yaralandı

ERMENISTAN askerleri bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Laçın
ve Kelbecer
illeri istikametinde Azerbaycan mevzilerine saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı
, Ermenistan ordusunun sınırda bazı yükseklikleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla operasyon başlattığını açıkladı. Başargeçer ve Karakilise
'deki mevzilerine takviye güç ve teçhizat yığınağı yapan Ermeni güçlerinin saldırıları sonucu 2 Azerbaycan askeri yaralandı. Azerbaycan ordusunun da aynı istikamette ivedilikle bir operasyon başlattığı duyuruldu.