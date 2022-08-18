Ermenistan’da AVM’ye Havai fişek atılmıştı: Terör kanıtı bulunmadı

Azatutyun'daki habere göre, Başbakan Nikol Paşinyan, dün haftalık kabine toplantısında, Soruşturma Komitesi Başkanı Argişti Kyaramian'dan patlamanın bir terör saldırısı olup olmadığı konusunda değerlendirme yapmasını istedi.

Patlamaya ilişkin çeşitli teorilerin değerlendirildiğini söyleyen Kyaramian, şu ana dek terör saldırısına veya diğer kasıtlı suça kanıt olabilecek bir iz bulamadıklarını kaydetti.

Kyaramian, şimdiye kadar elde edilen bilgilerin patlamanın ihmalden kaynaklandığını gösterdiğini ifade etti.

OLAY

14 Ağustos'ta Surmalu alışveriş merkezindeki havai fişek deposunun patlaması sonucu 16 kişi hayatını kaybetmiş, 62 kişi yaralanmıştı.

Alışveriş merkezi, Erivan kent merkezinin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulunuyor.