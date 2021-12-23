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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Ermenistan’dan adım: Ankara’da görüşmelere hazırız

Ermenistan’dan adım: Ankara’da görüşmelere hazırız
SON dönemde Türkiye- Ermenistan arasında yaşanan normalleşme adımları sürüyor. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrara yönelik 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu hakkında konuştu. Ermeni temsilcilerin Ankara veya Bakü'yü ziyaret etmesi ve görüşmelerin Ermenistan'da düzenlenmesi olasılığıyla ilgili Grigoryan, "Bir sebep oluşursa biz de gitmeye ve bölgesel sorunlarla ilgili görüşmeleri organize etmek için bu ülkeleri ağırlamaya hazırız" dedi. Özellikle Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin ikili formatta daha çok görüşüleceğini belirten Grigoryan, "Ancak 3+3 formatında görüşme imkanı oluşursa, Türkiye ile temaslar ve tutumlarımızı birbirimize anlatmak için bundan faydalanacağız" ifadelerini kullandı.

İSTİŞARE AŞAMASINDA
Platformun gündeminde ne olacağının henüz istişare aşamasında olduğunu kaydeden Grigoryan, çeşitli bölgesel konularla birlikte bölgedeki su kaynaklarının kullanımı gibi ekonomik olanakların ele alınabileceğini söyledi. Ermenistan ve Türkiye, ilişkilerin normalleştirilmesi için karşılıklı olarak özel temsilciler atadı.
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Ermenistan’dan adım: Ankara’da görüşmelere hazırız
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