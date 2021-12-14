Ermenistan’dan özel Türkiye temsilcisi

ERMENİSTAN
Başbakanı Nikol Paşinyan
hükümeti Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik özel bir temsilci atayacaklarını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun Ermenistan konusunda özel temsilci atanacağına ilişkin açıklamasını değerlendirdi. Ermenistan'ın her zaman olduğu gibi Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz normalleştirmeye hazır olduğunu vurgulayan Unanyan, bunun hükümet programında yer aldığına dikkat çekti. Unanyan, "Diyalog başlatmak için özel bir temsilci atayacağımızı teyit ediyoruz" dedi.