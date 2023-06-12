Ersin Tatar: Mavi vatan emin ellerde

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası temeldeki yeni siyaset ve vizyonu bütün dünyaya duyurmaya çalıştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, gelinen noktada anavatan Türkiye'nin desteğiyle bu yeni siyaseti sonuna kadar sürdürmenin azim ve karalılığı içerisinde olduklarını söyledi.

Mavi vatan ve Doğu Akdeniz'de gelinen noktada Kıbrıs'ın öneminin arttığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, "Mavi vatan emin ellerdedir. Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye ile uyum içerisindedir. Aramızdaki kutsal bağlar daha da güçlendi" dedi.