Ersin Tatar: Tutumumuzda değişiklik olmadığını BM’ye ilettik

"İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Gambiya'ya yaptığımız ziyaret öncesinde Güney Kıbrıs, orada yapacağımız konuşma ve çalışmaları engellemek için bazı girişimlerde bulundu. Aynı şeyi Türk dünyasında da yapıyorlar. Şimdi bu zihniyetle biz hangi masaya oturup, neyi çözeceğiz? Masaya oturmak bir şeyi çözmez, esas olan zihniyetin değişmesidir."

BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Cuellar da görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, uluslararası toplumun Kıbrıs'ta çözümü desteklemesinin önemli olduğu fikrini Tatar'a aktardığını söyleyerek, "Herkes ilerlemek istiyor ve artık bir şeyler yapmak liderlerin sorumluluğunda. Ve umarım insanları dinleyebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiğini aktaran Cuellar, görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar'ın pozisyonunu bir kez daha yinelediğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri tarafından göreve atanmasından sonra 3. kez Kıbrıs'a gelerek taraflar arasında ortak zemin yoklaması yapan Cuellar'ın 14 Mayıs'a kadar Ada'da kalması bekleniyor.