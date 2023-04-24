Ersin Tatar’dan BM, AB ve ABD’ye çağrı: Sözlerinizi tutun

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatar, Annan Planı'nın referanduma götürülmesinin üzerinden 19 yıl geçtiğini hatırlatarak, BM'nin hazırladığı plana "evet" diyen tarafın ödüllendirilerek, "hayır" diyen tarafın cezalandırılacağı yönünde o dönem BM, AB ve ABD tarafından açıklamalar yapıldığını aktardı.

Kıbrıs Türk tarafının referanduma çoğunlukla "evet" demesine rağmen KKTC'ye uygulanan ambargo ve izolasyonların kalkmadığına işaret eden Tatar, "Aradan geçen 19 yıla rağmen verilen bu sözler yerine getirilmezken, referandumun her yıl dönümünde verdikleri sözleri hatırlatarak gerçekleri yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. Gerçek yüzlerini göstereceğiz. BM, AB ve ABD'ye çağrım: Bütün müzakere ve barış süreçlerini dinamitleyen Rum yönetimi-Yunanistan ikilisini desteklemeyi bırakın. KKTC'ye verdiğiniz sözleri tutun." diye konuştu.

Tatar, Annan Planı referandumu ve 2017 yılında Crans-Montana görüşmelerinde yaşananların, federal temele dayalı bir çözümün mümkün olmadığını bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

KKTC'nin, Türkiye'nin desteğiyle artık yeni bir siyaset benimsediğini kaydeden Tatar, federatif temele dayalı çökmüş bir sürece KKTC'nin tekrar dönmeyeceğine işaret etti.