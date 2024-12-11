Esad rejiminden kurtarılan Şam’da gençler sokakları temizliyor

Gönüllülerin bir araya gelmesini organize eden Leys Şeyh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son günlerde sokaklarda görevliler çalışmıyor. İnsanlar dışarda temiz sokaklarda gezebilsinler diye arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yabancı cisimler insanlara zarar vermesin diye temizliyoruz." dedi.

Gençlerden Yasemin Seydo da sokakları temiz görmek istedikleri için arkadaşlarıyla gönüllü olduklarını ifade etti.