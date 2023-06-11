Esad yaptırımlardan kurtulmak için yetkilileri değiştirdi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Batı'nın yaptırımlarından kurtulmak için ismi "kara listede" olan birçok üst düzey askeri yetkilisini değiştirdiği öne sürüldü. Rudaw'ın haberine göre, Suriye'de 2011'de başlayan kanlı olaylara yanıt olarak ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkeleri, kitlesel insan hakları ihlallerine karışan birçok Suriye hükümeti yetkilisini "kara listeye" aldı. Bu ülkeler, söz konusu kişilerin kendi sınırlarına geçişlerini yasakladı ve banka hesaplarını dondurdu. Ancak bu yaptırımlar, Suriye'de insan hakları ihlallerinin son bulmasını sağlamadı. Esad'ı da ciddi bir siyasi çözüme yönelmeye zorlamadı. Öte yandan yaptırımların uygulanmaması bazı Arap ülkelerinin Esad yönetimine yönelik tavrını değiştirmesine, ilişkilerde normalleştirmeye ve 19 Mayıs'ta Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden katılmasına yol açtı. Atlantic Council'in raporuna göre Esad, zaman aşımına güvenerek ve güvenlik konularında yeni atamalar yaparak yaptırımlardan sıyrılmak istiyor.