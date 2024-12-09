Esad’ın insan mezbahası

Suriye'de devrilen Beşar Esad rejiminin işkence merkezi olarak nitelendirilen Sednaya Hapishanesi'nden gelen görüntüler ülkede yıllarca işlenen savaş suçlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Rejimi deviren gruplar önceki gün başkent Şam'daki Sednaya Hapishanesi'ne ulaştı. İçlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce siyasi mahkûmun tutulduğu işkence merkezinde özgürlüğüne kavuşan tutukluların büyük bir kısmının akli dengesini kaybettiği görüldü.Hapishanede binlerce kişinin tutulduğu düşünülen yeraltındaki gizli bölümlere ise hâlâ ulaşılamadı. Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye Sivil Savunması ekipleri, Sednaya'nın gizli bölmelerine ulaşmaya yönelik çalışma başlattı. Aralıksız görev alan ekipler, alt katlara inmeye çalışıyor. Beyaz Baretliler Başkanı Raid Salih, X'ten yaptığı açıklamada, Sednaya'ya 5 uzman acil müdahale ekibinin gönderildiğini, bu ekiplere hapishanenin düzenine hâkim 2 rehberin yardımcı olduğunu kaydetti.Havalandırma yetersizliği sebebiyle boğulmak üzere olan tutsakların kurtulabilmesi için çabaların sürdüğü vurgulanarak, güvenlik kameralarında görülebilen tutukluları serbest bırakabilmek üzere yeraltı katlarının elektronik kapılarının açılması gerektiği belirtildi. Yetkililer, devrik rejimin eski askerlerine şifrelerini vermeleri çağrısında bulundu. Yardım edecek kişilerin affedileceği duyuruldu.Sosyal medyada dolaşıma giren videoda Suriyeli tutsak, idamına saatler kala Baas rejiminin çökmesiyle özgürlüğüne kavuştuğunu, "İdamımız yarım saat önceydi. 54 kişi. İdamımız bugündü" sözleriyle aktardı.Sosyal medyada paylaşılan başka bir görüntüde Sednaya'dan salıverilenlerin arasında akrabalarının olup olmadığını görmek için cezaevi yakınlarında bekleyenler yer aldı.Görüntülerin bazılarında eski tutsakların işkencelerden dolayı yürüyemediği, cezaevinden "sürünerek" çıktıkları gözlemlendi. Görüntüde kurtarılan tutsaklardan biri yoldan geçen kişiye ne olduğunu soruyor ve aldığı "Rejimi devirdik" cevabı karşısında şükrediyor.Rejimin, cezaevinde "toplu idam" yoluyla yargısız infazlar gerçekleştirdiğini ortaya koyan raporlarda 2011 ile 2015 arasında her hafta, bazen de iki haftada bir yaklaşık 50 kişinin asıldığı kaydedildi. Hapishanenin etrafında çok sayıda toplu mezar bulundu.İşkence bulguları Rusya'ya kaçan Beşar Esad ile birlikte diğer üst düzey görevlilerin de insanlığa karşı suçlardan yargılanabileceğine delil teşkil ediyor. Yeni yönetim, Roma Statüsü'ne taraf olabilir ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurabilir.HTŞ'den yapılan açıklamada Suriye'de geçiş hükümetinin başına İdlib'deki hükümetin eski lideri Muhammed el Beşir'in getirildiği belirtildi. Beşir'in geçiş döneminde geçici başbakan olarak görev yapacağı duyuruldu. 1983 yılında İdlib'de dünyaya gelen Beşir mühendis ve şeriat hukuku uzmanı.İsrail ordusunun Suriye'deki son gelişmeleri bahane ederek işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmesi gözlerin yeniden bu bölgeye çevrilmesine neden oldu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmelerinin "sınırlı ve geçici bir adım" olduğunu iddia etti.