Daha Türkiye yardım çağrısı yapmadan harekete geçen Azerbaycan ekibinden Turgay Abbaslı, "747 kişilik ekiple geldik. Kahramanmaraş'ta 46 kişiyi sağ olarak çıkardık. Depremin üçüncü gününde 2 kardeşi enkazdan çıkardığımızda çocukların aileleri umutla bekliyordu. Çocukların babaannesi, arkadaşlarımızın ellerini öpmek istedi. Arkadaşlarımız 'Siz bizim büyüğümüzsünüz, biz sizin ellerinizden öperiz' şeklinde cevap verdi" dedi.Arama kurtarma ekibinden komutan Aurelio Soto, "Asker olduğum için yıllardır Türk askeri ile yakın işbirliği içindeyiz. Türk halkının gücünü biliyorduk. Bizi tüm sıcakkanlılıkları ile karşıladılar. Böylesi bir felakette bile bizden sadece güler yüzlerini değil yiyecek, içecek, ısınma gibi tüm cömertliklerini paylaşıyorlar" dedi. İspanyol itfaiye ekibi önceki gün yaptıkları paylaşımda "Esas kahraman Türk halkı, bizimle ellerinde kalan her şeyi paylaşıyorlar" demişti.Deprem bölgesindeki ekipte olan Muhammed Ekram "Bu afet başka depremlerle mukayese edilemez. Türkiye ile dayanışma için buradayız. 24 saat içinde ulaştık. 4 uçak geldi. Mobil hastane getirdiler" dedi.Depremin hemen ardından harekete geçen ABD'li ekip de "Zamana karşı yarışıyoruz. Böylesi tarifsiz bir trajedide Türk halkıyla birlikle olmaya devam edeceğiz" dedi. ABD'li ekipten John Morrison, "Türkiye'de bulunduğumuz her yerde tarifsiz bir misafirperverlikten ve sıcak bir karşılamadan başka bir şey görmedik" dedi.'Zeytin Dalları' yardım ekipleri olarak felaketin ardından 16 saat deprem bölgelerine gelen ekipten Albay Golan Vach, "İsrail devleti çok ayaklı bir görev gücünü Türkiye'ye gönderdi. Bu görevde bulunmaktan dolayı gururluyuz" dedi.Arama kurtarma ekibinden Andrey, bir teyzenin yanına gelip kendisine sarıldığını belirterek "Gözleri yaşlı bir genç ise elinde çay ile yanımıza geldi. Hiç konuşmadan çayı bana uzattı. Bu beni derinden etkiledi" dedi.