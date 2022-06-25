Esed rejiminin kurbanı kabusu anlattı: İşkenceden zevk alıyorlardı!

Hapishanede en zor olan şeyin, verem olduğunu söyleyen Assaf, "Hastalığın etkileri yemek yememek, su içememek ve hareketsizlik. Hücrede 25 kişi kalıyorduk. Tedavi için hastaneye götürdüklerinin boyunlarını kırıyor ya da boğup öldürüyorlardı. İşkence sonucu oluşan yaralara kurt düşüyor ve hiç tedavi edilmiyordu. Hastalar üç gün direnebiliyor, üçüncü günün sonunda kanamadan ölüyorlardı." diye konuştu.

Asaaf, Esed rejimi güçlerinin alıkoyduğu yaşlılara daha fazla işkence yaptığını vurgulayarak "Hapishaneye sağlam girenler ya sakat kalıyor ya da ailesini göremeden ölüyor." ifadelerini kullandı. Sözde af yasasıyla rastgele seçilerek salıverildiğinin altını çizen Assaf, "Hapiste kalan herkes, ailelerine sağ olduklarını bildirmemi istedi. Tek isteğim herkesin serbest bırakılması ve çektikleri işkencenin sonra ermesi." dileğinde bulundu.