Eşinin kendisini aldattığını düşünüp dehşet saçtı! Bıçaklayarak öldürdü

Talihsiz kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, evin salon kısmında Vasfiye Emekdar'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Eşinin yanında duran ve olay sonrası kendi bileğini keserek intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen Vedat Emekdar, polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Vasfiye Emekdar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Vedat Emekdar ise polis nezaretinde ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık durumu iyi olan Vedat Emekdar, tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Vedat Emekdar'ın eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, kıskançlık sebebiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Vasfiye Emekdar'ın cenazesi toprağa verilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat Emekdar tutuklanarak cezaevine gönderildi.