Esir takasında son tur: Hamas tarih verdi
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes kapsamında şu ana kadar 6 esir takası turu gerçekleşti. Gözler yedinci tura kilitlenmişken, Filistinli grup tarih verdi. Buna göre 6 İsrailli rehine yine cumartesi günü serbest bırakılacak. Ek olarak 4 ayrı tutsağın cenazesi de perşembe günü İsrail’e teslim edilecek.
Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi, Filistinli grubun cumartesi günü altı İsrailli rehineyi serbest bırakacağını ve perşembe günü de hayatını kaybetmiş 4 esirin cenazelerini teslim edeceğini bildirdi.
Altı esir, Hamas tarafından ateşkesin ilk aşamasında serbest bırakılması beklenen son kişiler olacak.
Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu salı günü yaptığı açıklamada, serbest bırakılması planlanan altı esirin Eliya Cohen, Tal Shoham, Omer Shem Tov, Omer Wenkert, Hisham Al-Sayed ve Avera Mengistu olduğunu bildirdi.
AP haber ajansına göre bu durum, İsrail'in harap olmuş Gazze'ye mobil evler ve inşaat ekipmanları girmesine izin vermesi karşılığında esir takasında sürpriz bir hızlanma anlamına geliyor.
İsrail'in, rehineler karşılığında, ömür boyu hapis cezasına çarptırılanlar da dahil olmak üzere yüzlerce Filistinli tutukluyu serbest bırakması bekleniyor. Filistinli esirler arasında suçlama olmaksızın gözaltına alınanlar da var.
Ateşkesin ilk aşamasında, İsrail'in ayrıca savaş başladığından beri Gazze'den kaçırılan tüm kadınları ve çocukları serbest bırakması bekleniyor.