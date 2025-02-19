Esir takasında son tur: Hamas tarih verdi

Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi, Filistinli grubun cumartesi günü altı İsrailli rehineyi serbest bırakacağını ve perşembe günü de hayatını kaybetmiş 4 esirin cenazelerini teslim edeceğini bildirdi.

Altı esir, Hamas tarafından ateşkesin ilk aşamasında serbest bırakılması beklenen son kişiler olacak.

Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu salı günü yaptığı açıklamada, serbest bırakılması planlanan altı esirin Eliya Cohen, Tal Shoham, Omer Shem Tov, Omer Wenkert, Hisham Al-Sayed ve Avera Mengistu olduğunu bildirdi.

AP haber ajansına göre bu durum, İsrail'in harap olmuş Gazze'ye mobil evler ve inşaat ekipmanları girmesine izin vermesi karşılığında esir takasında sürpriz bir hızlanma anlamına geliyor.