Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklama eski Başkan Clinton'un Sözcüsü Angel Urena'dan geldi. Urena, Clinton'ın Irvine Tıp Merkezi'nde korona virüs ile bağlantılı olmayan bir enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu. Clinton'ın doktorlarından yapılan açıklamada ise eski başkana antibiyotik ve sıvı verildiği, genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Clinton'ın durumunun takibi için bir süre daha hastanede kalacağı, daha sonra taburcu edileceği aktarıldı.

1993-2001 yılları arasında ABD Başkanlığı görevini yürüten Bill Clinton, 2004 yılında kalp ameliyatı olmuştu.