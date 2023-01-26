Eski ABD Başkanı Trump geri geliyor! Meta Başkanı yeni kararı açıkladı

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medyanın kökleri, özellikle dünyanın birçok yerinde tehdit altında oldukları bir zamanda açık tartışma ve fikirlerin, serbest akışının önemli değerler olduğu inancına dayanmaktadır. Genel bir kural olarak, özellikle ABD gibi demokratik toplumlardaki seçimler bağlamında Meta'nın platformlarında açık, halka açık ve demokratik tartışmaların önüne geçmek istemiyoruz.

Halk siyasetçilerinin iyi, kötü veya çirkin ne söylediklerini duyabilmeli ki sandıkta bilinçli seçimler yapabilsin. Ancak bu, insanların platformumuzda söyleyebileceklerinin sınırı olmadığı anlamına gelmez. Gerçek dünyaya zarar verme konusunda net bir risk olduğunda ki bu, Meta'nın kamu söylemine müdahale etmesi için tasarlanmış yüksek bir sınırdır, harekete geçeriz."