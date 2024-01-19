Eski ABD Başkanı Trump’a açılan davada flaş gelişme

"İTİBARINI ONARMASI 12,1 MİLYON DOLARA MAL OLABİLİR"

Duruşmada, E. Jean Carroll'ın avukatları tarafından tazminat uzmanı olarak davaya çağrılan Northwestern Üniversitesi profesörü Ashlee Humphreys de dinlendi. Carroll'ın Donald Trump'a inananlar nezdindeki itibarını medya araçları yardımıyla onarmasının 12,1 milyon dolara mal olabileceğini hesapladığını ifade eden Humphreys, analizinin Trump'ın bir gazeteci olarak Carroll'un itibarına ciddi zarar verdiğini ortaya koyduğunu savundu.

Müvekkilinin sadece kendini savunduğunu vurgulayan Trump'ın avukatı Michael Madaio ise, 2019 yılında New York'ta yayınlanan bir dergide Carroll'un dile getirdiği iddiaları yalanlayana kadar Trump'ın Carroll hakkında kamuoyu önünde hiç konuşmadığına dikkat çekti. Bugün yapılan duruşma sona ererken, davaya pazartesi günü itibarıyla devam edileceği açıklandı.