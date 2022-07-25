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Giriş Tarihi: 25.7.2022 14:33 Son Güncelleme: 25.7.2022 14:51

Eski ABD Başkanı Trump'tan LGBT'ye sert tepki

AA
Eski ABD Başkanı Trump’tan LGBT’ye sert tepki

Eski ABD Başkanı Donald Trump, LGBT grubuna tepki göstererek, "Biz iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır" sözlerine yer verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, LGBT grubuna tepki göstererek, sadece iki cinsiyetin varlığına inandığını açıkladı. Fox News'in haberine göre, hafta sonu Florida'da düzenlediği mitingde gençlere hitap eden Trump, LGBT grubu için "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır." ifadesini kullandı.

"BU İNSANLARA GÜVENEMEZSİNİZ"

Trump, "Çocuklarınıza 20 dakika bakıcılık yapmalarına izin vermeyeceğiniz bu insanlara güvenemezsiniz. Öyleyse neden milyonlarca Amerikalı öğrenciyi günlerce, hatta yıllarca eğitmelerine izin verelim ki." diye konuştu.

KATI YASAKLAR

Eski ABD Başkanı Trump, trans bireylerle ilgili olarak da "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan çocuklara uygunsuz gelebilecek ırksal, cinsel ve politik unsurların öğretilmesi konusunda katı yasaklar uygulamamız gerekiyor." dedi.

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Eski ABD Başkanı Trump'tan LGBT'ye sert tepki
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