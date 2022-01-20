Eski albaya FETÖ’den ceza

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ irtibatı nedeniyle yargılanan ihraç eski albay Yıldırım Güneş, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasında suçlamaları kabul etmedi.



Herhangi bir illegal yapılanmaya üye olmadığını ileri süren sanık Güneş, hakkında örgüte mensup olduğuna dair tanık beyanlarının da gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü ve ardışık arama kaydı olmadığını dile getirdi. Mahkeme Güneş'e 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.