Eski Alman bakandan enerji krizine skandal öneri! ‘Sızlanıp durmayın’

Enerji krizinin pençesindeki Avrupa'da ülkeler birbiri ardına tasarruf önlemi alsa da, ısınma krizine çare bulunamıyor. AB ülkeleri ısınma kısıtlamalarından ışıkları kapatmaya kadar onlarca önlem alsa da, zor bir kış kapıya dayanmış durumda.
İngiltere'den Fransa'ya birçok ülke tepki çeken uygulamalara imza atarken Almanya'da televizyon kanallarında duyurulan bir tasarruf yöntemi büyük tepki çekti.
"KAZAK GİYERSİNİZ OLUR BİTER"
Almanya eski İçişleri ve Ekonomi Bakanı Wolfgang Schauble, halka "Kazak giyin" çağrısında bulundu.
Enerji krizine ilişkin konuşan, Hristiyan Demokrat (CDU) siyasetçi Schauble, "Üşüyorsanız kazak giyersiniz olur biter. Ve üstüne bir kazak daha giyersiniz. Bu sızlanıp duracak bir şey değil" ifadelerini kullandı. Schauble'ın sözleri ülkede büyük tepkiye neden oldu.
Eski Alman bakanın sözleri tepki çekti! "Üşüyorsanız kazak giyin" | Video
BAŞBAKAN UYARMIŞTI
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçtiğimiz aylarda kaleme aldığı bir makalede enerji krizi hakkında alınabilecek tedbirlere değinmişti.