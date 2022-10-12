Eski Alman bakandan enerji krizine skandal öneri! ‘Sızlanıp durmayın’

Enerji krizine ilişkin konuşan, Hristiyan Demokrat (CDU) siyasetçi Schauble, "Üşüyorsanız kazak giyersiniz olur biter. Ve üstüne bir kazak daha giyersiniz. Bu sızlanıp duracak bir şey değil" ifadelerini kullandı. Schauble'ın sözleri ülkede büyük tepkiye neden oldu.

Eski Alman bakanın sözleri tepki çekti! "Üşüyorsanız kazak giyin" | Video

BAŞBAKAN UYARMIŞTI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçtiğimiz aylarda kaleme aldığı bir makalede enerji krizi hakkında alınabilecek tedbirlere değinmişti.