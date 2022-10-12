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Giriş Tarihi: 12.10.2022 12:06 Son Güncelleme: 12.10.2022 12:14

Eski Alman bakandan enerji krizine skandal öneri! ‘Sızlanıp durmayın’

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Eski Alman bakandan enerji krizine skandal öneri! ‘Sızlanıp durmayın’

Rusya’nın enerji akışını kesmesiyle zor zamanlar yaşayan Avrupa’da büyük bir kriz yaşanıyor. Zorlu kış şartlarına hazırlıksız yakalanan kıta genelinde birçok siyasetçi, tepki çeken tasarruf yöntemlerinde bulunuyor. Son olarak ülke kanallarından halka çağrı yapan eski Alman bakan, soğukta kalan vatandaşlar için “Üst üste kazak giyersiniz” çıkışıyla büyük tepki topladı.

Enerji krizinin pençesindeki Avrupa'da ülkeler birbiri ardına tasarruf önlemi alsa da, ısınma krizine çare bulunamıyor. AB ülkeleri ısınma kısıtlamalarından ışıkları kapatmaya kadar onlarca önlem alsa da, zor bir kış kapıya dayanmış durumda.

İngiltere'den Fransa'ya birçok ülke tepki çeken uygulamalara imza atarken Almanya'da televizyon kanallarında duyurulan bir tasarruf yöntemi büyük tepki çekti.

"KAZAK GİYERSİNİZ OLUR BİTER"

Almanya eski İçişleri ve Ekonomi Bakanı Wolfgang Schauble, halka "Kazak giyin" çağrısında bulundu.

Enerji krizine ilişkin konuşan, Hristiyan Demokrat (CDU) siyasetçi Schauble, "Üşüyorsanız kazak giyersiniz olur biter. Ve üstüne bir kazak daha giyersiniz. Bu sızlanıp duracak bir şey değil" ifadelerini kullandı. Schauble'ın sözleri ülkede büyük tepkiye neden oldu.

Eski Alman bakanın sözleri tepki çekti! "Üşüyorsanız kazak giyin" | Video

BAŞBAKAN UYARMIŞTI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçtiğimiz aylarda kaleme aldığı bir makalede enerji krizi hakkında alınabilecek tedbirlere değinmişti.

Scholz, "Önümüzdeki aylarda hepimiz; sanayi, haneler, kasabalar ve topluluklar, ne kadar çok enerji tasarrufu yaparsak o kadar iyi" ifadeleriyle ülkeyi zor zamanların beklediğini vurgulamıştı.

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Eski Alman bakandan enerji krizine skandal öneri! ‘Sızlanıp durmayın’
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