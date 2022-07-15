Eski başkan Trump’ın ilk eşi hayatını kaybetti

EskiABD Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi ve üç çocuğunun annesi Ivana Trump, New York'taki evinde 73 yaşında hayatını kaybetti. Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Ivana Trump'ın ölümünü duyuran Donald Trump, "Harika ve güzel bir kadındı, ilham veren bir hayat yaşadı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr, Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da çocuklarıyla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!" dedi. Eski Çekoslovakya'da doğan Ivana Trump, 1976'da bir iş gezisi sırasında New York'ta tanıştığı Donald Trump ile ertesi yıl evlendi. Çift, 15 yıl sonra 1992'de boşandı. 2016'da Donald Trump'ın ABD başkanlığı adaylığını destekleyen Ivana Trump, 2017'de annelikle ilgili "Raising Trump" adlı kitabı kaleme almıştı.