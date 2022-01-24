Eski basketbolcu kendine kasten koronavirüs bulaştırdı

Loridon, daha önce sosyal medya hesabından oylama yaparak takipçilerine "aşısız ve sağlıklı kişilerin" kendilerine bilerek Omicron varyantını bulaştırma seçeneği olması gerekip gerekmediğini sordu.

Loridon, ertesi gün yaptığı paylaşımda da Kovid-19 hastası olan bir "kişinin salyasını burnuna sokarak" kendisini enfekte ettiğini belirtti.

Bunu Kovid-19 sertifikası alabilmek için yaptığını ifade eden Loridon, yakında iş için seyahat etmesi gerektiğini, sağlıklı da olsa aşısız kişilerin Kovid-19 sertifikası olmadan bunu yapamayacağını öne sürdü.

Kovid-19 sertifikası, hastalığı atlatmış, aşı olmuş veya kısa süre önce test olup negatif sonuç almış kişilere veriliyor.