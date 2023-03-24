Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, 30 Mart’ta ülkesine dönecek

Costa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolsonaro, 30 Mart'ta yerel saatle 07.30'da başkent Brasilia'da karaya çıkacak." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Bolsonaro'nun en yakın müttefiklerinden biri olarak bilinen eski Senatör Ciro Nogueira da Bolsonaro'nun ülkeye döneceğini belirterek, "Bugün liderimizle konuştum ve onun havaalanında dönüşünü ilk bekleyenlerden biri olacağım." dedi.

Bolsonaro, ABD'de Record internet sitesine verdiği röportajda, Brezilya'ya dönüşünün planlandığı gibi neredeyse kesinleştiğini söylemişti.

30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de yaşayan Bolsonaro'nun ülkesine dönüşte birçok soruşturmayla karşı karşıya kalması bekleniyor.

Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişinin 8 Ocak'ta Kongre Sarayı, Yüksek Mahkeme ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basması nedeniyle eski Devlet Başkanına 14 Ocak'ta soruşturma açılmıştı.

BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkemeyi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkarılarak kontrol sağlanmıştı.

Kongre ve diğer devlet binalarına yapılan baskına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 1800'e ulaştığı bildirilmişti.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.