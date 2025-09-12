Eski devlet başkanına 27 yıl hapis cezası

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu 2022 seçimlerini kaybettikten sonra "demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak" suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bolsonaro'nun Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine darbe girişimiyle yargılandığı davaya bakan 5 yargıçtan 4'ü Bolsonaro'yu suçlu buldu. Aşırı sağcı Bolsonaro, "şiddet yoluyla demokratik hukuk düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs, darbe girişimi, silahlı suç örgütüne üyelik ve kamu ile korunan mirasa zarar verme" suçlarından mahkûm edildi.