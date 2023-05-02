Eski OPEC genel sekreteri: Türkiye, nükleer ülkeler kulübüne giriyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) eski genel sekreter vekili Adnan Şihabeddin, Türkiye'deki enerji yatırımlarını değerlendirdi. İslam İşbirliği Gençlik Forumu tarafından İstanbul'da düzenlenen etkinliğe katılan Şihabeddin, Daily Sabah'a konuştu. Türkiye'nin son yıllarda enerji alanında attığı adımlarla önemli bir çeşitlilik imkânına sahip olmasına dikkat çeken eski OPEC Genel Sekreteri, Akkuyu Nükleer Güç Santralı hakkında "Türkiye artık barışçıl yollarla nükleer ülkeler kulübüne giriyor" dedi. Şihabeddin ayrıca Türkiye'nin çok avantajlı bir konumda olduğunu belirterek enerji sektöründe merkez ülke haline gelebileceğini kaydetti.