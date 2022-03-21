Eski Rus ajanından ‘baştan çıkarma’ itirafı! ‘Putin hükümeti beni bunun için eğitti’

Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla beraber, dünya gündeminin en çok konuşulan ismi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ajanlık geçmişi oldukça merak edilir olmuştu. Sıcak savaşla birlikte Rus Gizli İstihbaratı'nın geçmişine ve faaliyetlerine dair iddialar peş peşe gelirken İngiliz basınına konuşan eski bir Rus ajanı, açıklamalarıyla dikkat çekti.
İngiliz The Sun gazetesine konuşan, eski Sovyetler Birliği vatandaşı olan 37 yaşındaki Aliia Roza, ilk gençlik yılları boyunca Rus ajanlığı yaptığını açıkladı.
ASKERİ OKULDA UYGULAMALI CİNSEL EĞİTİM
18 yaşındayken başkent Moskova yakınlarında bulunan bir askeri okulda gizli ajanlık eğitimi aldığını söyleyen Roza, 20'li yaşları boyunca ajanlık yaptığını açıkladı.
İngiliz gazeteye konuşan Roza, 2. Dünya Savaşı'nda cephede savaşan büyükbabasının aileye bıraktığı mirasın izinden gittiğini söyledi. Askeri okulda yakın savaş tekniklerinin yanı sıra manipülasyon, ikna taktikleri ve cinsel eğitimlerin de verildiğini söyleyen Roza, okulda "baştan çıkarma" taktiklerine özel önem verildiğini aktardı.
Ajanlık yaptığı yıllar boyunca uyuşturucu çeteleri ve insan kaçakçılarıyla çalıştığını söyleyen Roza, askeri okulda aldığı baştan çıkarma tekniklerinin uygulamalı verildiğini belirtti.
Eğitim boyunca, dış görünüşü ve dişiliğini kullanması üzerine özel dersler verildiğini aktaran Roza, Putin hükümetinin bu eğitimleri özellikle desteklediğini söyledi.
Gizli görevdeyken çete liderlerini kendisine aşık etmenin, işinin bir parçası olduğunu aktaran Roza, bunun tüm detaylarıyla uygulanan taktikleri olduğunu vurguladı.