Eski Ukrayna başbakanı Timoşenko A Haber’e konuştu: Kendimi savunacağız! Dikkat çeken Türkiye vurgusu...

12. günde devam eden Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Dün bombalanan sivil koridorlarından geriye acı dolu görüntüler kalırken, bugün 4 şehirde geçici ateşkes ilan edilerek sivillerin tahliyesi için harekete geçildi.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Öte yandan Ukrayna Eski Başbakanı Yuliya Timoşenko A Haber'e konuştu. Türkiye'ye çok teşekkür ettiğini söyleyen Timoşenko, "Ukrayna ateşler altında. Çalışmalarımızı çok zor şartlar altında yaşıyoruz. Ukraynalılar en zor dönemlerini yaşıyor. Biz millet olarak birlikteyiz ve kendimizi savunmak için elimizde yeterli güç kuvvet var" dedi.
SIĞINAKLARDA YAŞIYORLAR
Çocuklardan da bahseden Timoşenko, "Bize destek veren tüm halklara teşekkür ediyoruz. Çocukları da elimizden geldiğince tahliye etmeye çalışıyoruz. Sığınaklarda saklanmaya çalışıyor aileler. Rus tarafı insani koridorlarda bile bizim çocuklarımızı bombalamaya devam ediyor." sözlerine yer verdi.
TÜM DÜNYAYA ÇAĞRI
Timoşekno tüm dünyaya çağrıda bulunarak sözlerini şöyle noktaladı:
"Tüm ülkelere tüm Ukrayna'nın yanında olan milletlere buradan sesleniyorum. Rusya'nın hava sahasını kapatma kararı versinler. Bomba seslerini patlama seslerini duyuyorsunuz. Hava sahasının kapatılması çok önemli. Putin ve Rus tarafı barış görüşmeleri imitasyonu yapıyor aslında barış görüşmesi niyetinde değil ve bombardıman devam ediyor.
Ukrayna Eski Başbakanı Yuliya Timoşenko A Haber'e konuştu: "Ruslar barıştan yana değil..." | Video