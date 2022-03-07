Eski Ukrayna başbakanı Timoşenko A Haber’e konuştu: Kendimi savunacağız! Dikkat çeken Türkiye vurgusu...

12. günde devam eden Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Dün bombalanan sivil koridorlarından geriye acı dolu görüntüler kalırken, bugün 4 şehirde geçici ateşkes ilan edilerek sivillerin tahliyesi için harekete geçildi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Öte yandan Ukrayna Eski Başbakanı Yuliya Timoşenko A Haber'e konuştu. Türkiye'ye çok teşekkür ettiğini söyleyen Timoşenko, "Ukrayna ateşler altında. Çalışmalarımızı çok zor şartlar altında yaşıyoruz. Ukraynalılar en zor dönemlerini yaşıyor. Biz millet olarak birlikteyiz ve kendimizi savunmak için elimizde yeterli güç kuvvet var" dedi.