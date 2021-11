Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ( KKTC ) yeni Başbakanı Faiz Sucuoğlu, önceki gün güvenoyu almasının ardından verdiği ilk röportajında Türkiye ile ilişkiler, Kapalı Maraş ve Doğu Akdeniz 'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mevcut hükümet için en önemli önceliğin ekonomi olduğunu belirten Sucuoğlu, "KKTC maliyesinin hızlı bir şekilde tekrardan ihtiyaç duyduğu kaynağa ulaşması gerekiyor. Bunun için de ana vatan Türkiye, on yıllardır olduğu gibi, yardımı esirgemiyor, katkıyı yapıyor" dedi. Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilere de değinen Sucuoğlu, "Türkiye ve Anadolu ile et ile tırnak gibiyiz. Türkiye'deki bir üzüntü bizi burada hasta eder, Türkiye'deki bir sevinç bizi burada coşturur. Biz hiçbir dönemde kendimizi ayrı gayri görmedik. Ana vatan bizi her dönemde kucakladı. Kıbrıs Türkü , Türklük, Müslümanlık ve kendi dini için çok büyük mücadeleler verdi" ifadelerini kullandı.Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de işaret eden Sucuoğlu, birçok gelişmiş ülkenin bölgede olduğuna dikkati çekerek "Burada (Doğu Akdeniz) esas olması gereken Kıbrıs Türkü'nden dolayı Türkiye Cumhuriyeti 'dir. Önümüzdeki süreçte, daha önce olduğu gibi, ana vatan Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz'deki, Mavi Vatan 'daki haklarımızı, sonuna kadar mücadelesini vererek alacağız" dedi. Başbakan Sucuoğlu, "Maraş, KKTC'nin kendi toprağıdır. Bunun usulüne uygun, kademeli şeklide açılımı devam edecektir" şeklinde konuştu.