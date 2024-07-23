Etiyopya’da heyelan felaketinde bilanço yükseliyor

En az 5 kişinin çamurdan canlı olarak çıkarıldığını aktaran Ayele, "Arama kurtarma çalışmaları sırasında annesi, babası, erkek ve kız kardeşleri dahil tüm ailesini kaybeden, cesetlere sarılan çocukları gördük." dedi.

Yetkililerden Misikir Mitiku ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ölenler arasında arama kurtarma ekibinden kişilerin de olabileceğini kaydetti.