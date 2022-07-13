Europol: PKK Avrupa’dan haraç topluyor

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol'ün her yıl yayımladığı "Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Trendi 2022 Raporu"nda, PKK'nın Avrupa'dan topladığı yardımlarla faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Raporda, PKK'nın Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerinin, merkezi Belçika'da olan Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi (KCDK-E) isimli çatı kurumunca koordine edildiği aktarıldı. Kovid-19'a rağmen PKK'nın Avrupa genelindeki propaganda, protesto, üye ve para toplama faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedilen raporda üyelik aidatı, yayımların satılması, özel etkinlik ve kampanyalarla Avrupa ülkelerinden örgüte para toplandığı ifade edildi. Raporda, PKK'nın kara para aklama, uyuşturucu, haraç ve zorla para alma gibi suçları işlediğine dikkat çekildi.Söz konusu raporda, PKK'nın başta Almanya olmak üzere birçok AB ülkesinde aktif olarak para topladığı bildirildi. Ocak 2020'deki Belçika Yargıtayı'nın kararı nedeniyle Belçika'da PKK üyeleri hakkında mahkûmiyet kararı verilmediği aktarılan raporda, diğer Avrupa ülkelerinde PKK üyeleri aleyhine mahkûmiyete hükmedildiğine değinildi. Ocak 2021'de Macaristan mahkemesinin bir PKK'lıya 2 yıl hapis cezası verdiği belirtilen raporda, etnik ayrımcı terör faaliyetleri gerekçesiyle Türk vatandaşı 5 PKK üyesine Almanya'daki Stuttgart mahkemesi tarafından hapis cezası verildiği belirtildi. 2021'de Koblenz şehrinde mahkeme bir PKK'lıya terörizmin finansmanı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. DHKP-C terör örgütünün hücre oluşturma, insan kaçırma ve kurye eylemlerine işaret edilen raporda, örgüt üyesi bir kişinin Almanya'da mahkûm edildiği kaydedildi.Raporda, sol örgütler başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden birçok kişinin YPG/ PKK'ya katılmak için Suriye'nin kuzeyine gittiği belirtildi. PKK ve YPG'nin kamplarından Avrupa'ya dönenlerin radikal eylemlerde bulunma riski taşıdığı ve Avrupa'nın güvenliği açısından endişe unsuru olduğu hatırlatıldı.