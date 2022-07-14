Europol terörizm raporunu açıkladı! İşte PKK’nın Avrupa’daki haraç gerçeği





MAHKEMELERDEN CEZA

Söz konusu raporda, PKK'nın başta Almanya olmak üzere birçok AB ülkesinde aktif olarak para topladığı bildirildi. Ocak 2020'deki Belçika Yargıtayı'nın kararı nedeniyle Belçika'da PKK üyeleri hakkında mahkûmiyet kararı verilmediği aktarılan raporda, diğer Avrupa ülkelerinde PKK üyeleri aleyhine mahkûmiyete hükmedildiğine değinildi.